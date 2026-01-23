¤³¤ì¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤Í¡£1986Ç¯¡Ê¾¼61¡Ë7·î24Æü¤ËÀ¤³¦Ä©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥ì¤Ï¡¢6·î9Æü¤Ë¥¸¥à¥ï¡¼¥¯¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÎ¤âÇ®¤¤¡£Æ°¤­¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¸ºÎÌ¥«¥Ã¥Ñ¤òÃ¦¤¤¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ëÀè¤¬¤Ü¤ä¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥ß¥Ã¥È¤Ï¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÁê¼ê¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£À¤³¦Àï¤ËÈ÷¤¨¤ÆËèÈÕ¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åö½é¡¢¤³