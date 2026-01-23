次期「iPhone 18 Pro／Pro Max」のパンチホール「ダイナミックアイランド」について、新たな情報が報じられています。 ↑ダイナミックアイランドは中央のままが濃厚（画像提供／Amanz／Unsplash）。 最近、iPhone 18 Pro／Pro Maxには「左側に目に見えるパンチホール型のフロントカメラが搭載される」との情報が伝えられていました。しかし、リークアカウントのInstant Digitalによれば、これは誤訳されて広まった情報で、実