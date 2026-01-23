筆者の話です。管理栄養士として特定保健指導を行っています。ある日、一言も話さず拒絶的な態度を取る男性と面談しました。その後、偶然その男性の近況を耳にした私は、言葉を失いました。もっと早く気づいていれば……。 保健指導、最後の一人 私は管理栄養士として、特定保健指導の仕事をしています。 今から10年前のこと、ある企業から従業員への集団指導の依頼を受けました。 担当は10名で、一人30分以内で面談を行い、