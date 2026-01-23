25日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、彼女なし歴=年齢のみかん農家の長男が、48歳で出会った妻に初めての告白とプロポーズ、そしてキスに挑み、結婚に至った新婚さんが登場する。 【写真】48年間恋を知らなかった夫に“ロックオン”された妻、むっちゃ優しそう♡ 夫は愛媛県宇和島市で、120年続くみかん農家の5代目。サッカーコートおよそ3つ分