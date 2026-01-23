きょう23日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（後11：17〜※関西ローカル）では、真栄田賢探偵が「まちの奇奇怪怪おじさん」を調査する。【番組カット】特命局長を務める元探偵のハライチ・澤部佑真栄田探偵による『まちの奇奇怪怪おじさん』第2弾。1通目の『渋谷のホットパンツおじさん』は、東京都の女性（48）から。渋谷のセンター街に、お尻が見えるくらい短いホットパンツを履いたおじさんがいる。白いルーズソ