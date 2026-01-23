NHK大阪放送局は今年春から、俳優の福地桃子が主演を務める連続ドラマ『ラジオスター』を放送するにあたり、新たな出演者を発表した。【場面カット】『ラジオスター』でドラマ初主演となる福地桃子地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地桃子）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノン