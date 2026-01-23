ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】22日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比306.78ドル高の4万9384.01ドルで取引を終えた。トランプ米大統領が欧州への追加関税措置を撤回すると表明したことが引き続き好感され、買い注文が優勢だった。米国と欧州の貿易摩擦懸念が後退したほか、米雇用関連の統計が底堅い内容だったとの受け止めも投資家心理を支えた。ハイテク株主体のナスダック総合指数