5人組ボーイグループのTOMORROW X TOGETHERが22日、東京ドームで初の5大ドームツアー「ACT：TOMORROW」東京公演を開催した。同所での公演は24年以来、約1年半ぶり。寒さを吹き飛ばす激しいパフォーマンスで、客席を埋め尽くしたMOA（ファンの総称）を熱狂させた。熱いステージに、大歓声が鳴りやまなかった。この日は昨年10月発売の日本3枚目アルバム「Starkissed」収録曲や人気曲「0X1＝LOVESONG（I Know I LOVE YOU）」など、30