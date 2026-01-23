アメリカのトランプ大統領は、2035年の万博をフロリダ州マイアミで開催することを目指すと明らかにしました。トランプ大統領は22日、自身のSNSで「アメリカは2035年の万博開催地に立候補する」と表明しました。フロリダ州がマイアミでの開催に興味を示しているとしたうえで、「私も全面的に支持する」と強調しました。また、トランプ氏は「マイアミ万博2035は、アメリカの新たな黄金時代における次の大きな節目だ。何千もの雇用を