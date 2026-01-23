TBSの田村真子アナ（29）による、初のフォトエッセイ『陽がのぼるほうへ』（太田出版）が、このほど重版が決定した。オリコンニュースが発表している毎年恒例の『好きな女性アナウンサーランキング』では、同局初となる連覇を達成するなど、ますます注目を集めている田村アナに、単独インタビューを敢行した。【写真】さわやかな笑顔を浮かべる田村真子同書は、田村アナが、カルチャー誌『Quick Japan』と公式Webメディア『QJW