女優芳根京子（28）がディズニー＆ピクサー最新作「私がビーバーになる時」の主人公、メイベル役の日本版声優を務めることが決定し、22日、都内で発表イベントに出席した。オーディションをへて役をつかみ取り、「合格が決まった時は仕事でイタリアのベネチアにいて、ベネチアの真ん中で『やったー！』と叫んだ」と笑みを浮かべ、「メイベルがビーバーたちと言葉を超えて絆を深める姿に、何かを感じてもらえたら」と語った。