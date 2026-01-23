モンカラパチェンセに所属するDFナシュール・バセムが、イモータルとのカップ戦に出場中、試合開始27分に突如として倒れ、そのまま息を引き取った。現地メディアによると、死因は心肺停止とされており、突然の死に衝撃が広がっている。『MARCA』が報じている。『Record』が報じたクラブ副会長の話によれば、ナシュール・バセムはベンチ付近で体調不良を訴えた直後に意識を失ったという。スタジアムの医療チームが即座にAEDを使用し