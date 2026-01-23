日本代表を率いる森保一監督が、テレビ朝日系列の番組『オフレコスポーツ』に出演し、若き日の意外な私生活を明かした。番組内で同監督は、かつてパチンコに熱中していた過去を告白。「負けず嫌いだから勝ちに行こうとしていた」と振り返り、スタジオを驚かせた。パチンコをやめた理由については、「どれだけやっても無くなるのはお金だけ」とユーモアを交えて説明。当時は「新装開店の時に並んでいた」と語るほど没頭していたとい