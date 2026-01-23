リーダーによる働きかけは、細かな指示や声かけだけではありません。リーダーの姿や表情など、フォロワーがリーダーのシグナルを受け取れば、それは「働きかけ」の一つになります。第4回は、リーダーの働きかけとは何か、どのように作用するのかについて、神戸大学大学院教授で経営組織論、組織行動論を専門とする鈴木竜太氏が、経営学の知見をベースに解説します。本記事は、書籍『リーダーシップの科学』の第1章を一部抜粋・編集