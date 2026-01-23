ベネズエラ・カラカスで演説するロドリゲス暫定大統領＝15日（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】英紙ガーディアン電子版は22日、米軍によるベネズエラのマドゥロ大統領拘束前から、当時副大統領だったロドリゲス現・暫定大統領が米政府と交渉し、マドゥロ氏退陣後は米国に協力することを約束していたと報じた。複数の関係者の話として伝えた。同紙によると、ロドリゲス氏と国会議長を務める兄は昨年秋ごろ、カタールの仲介も