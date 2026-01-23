北海道上ノ国町で２１日にヒグマ１頭が畑に現れ、ハンターが駆除していたことがわかった。町内では昨年、クマの出没が相次いだが、１月にクマが駆除されるのは記録が残る２０１６年以降で初めてという。町によると、２１日午前、畑を所有する８０歳代男性からクマを目撃したと町に連絡があった。町から出動要請を受けたハンターは同午前１１時２０分頃にクマを確認し、猟銃での有害鳥獣駆除を実施したという。クマは体長１・４