アメリカのトランプ大統領はグリーンランドをめぐるNATO＝北大西洋条約機構との合意に向けた枠組みについて、「アメリカが支払いなしにグリーンランドへの完全なアクセス権を得る」内容だと説明しました。アメリカトランプ大統領「アメリカは何も支払う必要はない。グリーンランドへの完全なアクセス権と、望む限りの軍事アクセス権を得る。必要なものをグリーンランドに配置できるようになる」トランプ大統領は22日、FOXビジネ