きょうも日本海側では雪が続くため、さらなる大雪に警戒が必要です。厳しい寒さも続くため、暖かくしてお過ごしください。週末は再び大雪のピークとなりそうです。きのうの夜は福井県を中心に雪が強まり、北陸の平地も平年を上回る積雪となっています。きょうも冬型の気圧配置が続くため、山陰から北の日本海側は雪が降りやすく、北陸中心に雪の強まる所がありそうです。積雪や路面の凍結による交通機関への影響に注意が必要です。