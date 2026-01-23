アメリカのトランプ大統領は22日、スイスで開催された世界経済フォーラムでの日程を終え、帰国の途につきました。その成果について、スイス・チューリッヒからFNNワシントン支局・林英美記者が中継でお伝えします。トランプ大統領はダボスに約30時間滞在し、帰国直前にウクライナのゼレンスキー大統領と約1時間にわたり会談しました。前日にグリーンランドを巡る協議を行ったトランプ大統領は、22日、パレスチナ自治区ガザの再建を