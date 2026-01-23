元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が、人気女性芸人との“おそろショット”を公開した。渋谷は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「おそろいティンカーベル私がティンカーベルすきなのを知って、はーちゃんがたまたま２着持っていたティンカーベルトレーナーをプレゼントしてくれました」と記し、お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜とのツーショットをアップ。「めちゃくちゃ嬉しいですこれ着て、２人でディ