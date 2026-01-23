鹿児島市の桜島で落ち葉に火をつけ、ごみステーションのネットを焼いた疑いで20歳の男ら3人が逮捕されました。 周辺では不審火が相次ぐ中、3人の内の何人かが他の火災への関与をほのめかしていて、警察が関連を調べています。 器物損壊の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市桜島横山町に住む無職の男(20)と本籍が鹿児島市で住所不定・無職の少女(17)、鹿児島市の男子高校生(16)です。 鹿児島中央警察署によりますと、3人は共