NY株式22日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均49384.01（+306.78+0.63%） S＆P5006913.35（+37.73+0.55%） ナスダック23436.02（+211.20+0.91%） CME日経平均先物54185（大証終比：+445+0.82%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも続伸。本日も前日の流れを継続した。前日の地政学リスクの後退を受けた幅広い株高を背景に市場の雰囲気は改善。値を飛ばしていたメモリ