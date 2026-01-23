米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24） 米2年債 3.612（+0.028） 米10年債4.247（+0.004） 米30年債4.842（-0.020） 期待インフレ率2.342（-0.017） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは横ばい。前半は上昇したものの、後半に前日付近に伸び悩む展開。一方、政策金利に敏感な２年債利回りは上昇。 この日発表になった米新規失業保険申請件数やＰＣＥ統計とい