【ニューヨーク＝木瀬武】２２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比３０６・７８ドル高の４万９３８４・０１ドルだった。２営業日連続の値上がり。トランプ米大統領が前日に欧州８か国に課すとしていた追加関税を取り下げると表明し、米欧間の貿易摩擦の懸念が後退したことで、幅広い銘柄で買い戻しが続いている。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２１１・２０ポイント高の２