フランス海軍が拿捕したロシアのタンカー（フランス軍参謀本部提供、AP＝共同）【パリ共同】フランスのマクロン大統領は22日、ロシアが制裁を逃れるために使う「影の船団」の疑いがあるタンカーを地中海で拿捕したと明らかにした。マクロン氏はX（旧ツイッター）で「あらゆる違反を許さない」と強調した。フランスメディアによると、タンカーはロシア北極圏の都市ムルマンスクを出港し、スペインとモロッコの沖合で拿捕された