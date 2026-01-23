歌舞伎俳優の坂東玉三郎さん（75）が22日、東京・新橋演舞場で本公演として30年ぶりに出演する『坂東玉三郎 特別公演』（4月8日初日）の取材会を行い、意気込みを語りました。■坂東玉三郎、30年ぶりに新橋演舞場で本公演進藤学と初共演今回の舞台は、俳優でダンサーの進藤学さん（46）を迎え、玉三郎さんの『口上』から始まり、琴・三味線・胡弓の3つの楽器を演奏する『三曲糸の調べ』（さんきょくいとのしらべ）。そして、1984