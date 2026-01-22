「プーマ（PUMA）」が、2021年にグローバルで再強化を開始したランニングカテゴリーで、一定の手応えを得ている。2025年9月に東京で開催された世界陸上の男子マラソンでは、契約アスリートが銀メダルを獲得。2026年の箱根駅伝でも31人の選手が着用した（前年は25人）。ここから更に盛り上がる春のマラソンシーズンに向け、2足の新作シューズを発売する。【画像をもっと見る】1月23日に発売する「DEVIATE NITRO ELITE 4（ディヴ