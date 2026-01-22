花王が、スキンケアブランド「ソフィーナ（SOFINA）」とベースメイクブランド「プリマヴィスタ（Primavista）」を統合したベースメイクブランド「ソフィーナ プリヴィスタ（SOFINA Primavista）」をローンチする。第1弾アイテムとして、化粧下地「角層保水プライマー」（SPF50・PA＋＋＋、25g 3520円 ※価格は編集部調べ）を3月7日に発売する。【画像をもっと見る】1982年に誕生したソフィーナは、角層研究を中心とした皮膚科