本日1月23日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は2時間スペシャル！“自衛隊に取り憑かれた”カズレーザーが、8年越しの交渉を経てついに取材が許可された海上自衛隊の最新鋭イージス艦「まや」に潜入！日本の国土・領海を守る最新鋭の設備はもちろん、隊員たちが日常を過ごす居住スペースなども大公開。さらにイージス艦の中枢・CIC（戦闘指揮所）にテレビ初潜入！カズレーザーも思わず息をのんだ緊迫の実戦訓