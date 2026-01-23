2021年に公開されたアニメ映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が、TBS系にて2月23日19時より地上波初放送されることが決まった。【写真】ついに完結した『シン・エヴァンゲリオン劇場版』場面写真1995年にテレビシリーズ放送開始となったアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』。2007年からは庵野秀明総監督が自らの手で再構築した新たな劇場版を全4作で公開。『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』（2007年公開）、『ヱヴァンゲリヲ