「どうしてすぐにやらないの!!!」部下の仕事が遅い時。子どもが勉強しない時……。つい声を荒らげて「なんで？」「どうして？」と問い詰めてしまう人もいるだろう。しかし、「なぜ」は良くない質問なのだ。では「問いのプロフェッショナル」の2人は何と声をかけるのか？ ベストセラー『「なぜ」と聞かない質問術』の著者・中田豊一さんと『冒険する組織のつくりかた』著者である安斎勇樹さんが、それぞれの知見から「職場のコミュ