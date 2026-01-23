菅義偉氏が次期衆院選に出馬せず、政界を引退することを表明した。安倍政権の官房長官として約8年、自身も首相として約1年国家の運営に携わり、官邸の中枢での決断を担ってきた菅氏が考える「リーダーの資質」とは何か。昨年12月に発売した『菅義偉 官邸の決断』から、その一部を抜粋して公開する。菅氏は、政治の師と仰ぐ梶山静六氏から「お前なんか、すぐ官僚に丸め込まれる」と忠告されて以来、その教えをもとにある習慣を実践