チームの雰囲気がギスギスしている、メンバー同士の距離が遠い。そんな悩みを抱えるビジネスパーソンにこそ読んでほしいのが、『ワークハック大全』だ。著者はGoogle・YouTube・Twitter（現X）で働いたブルース・デイズリー氏。世界18カ国で刊行された本書は、科学的根拠に基づいて「チームの幸福と生産性を高める方法」を提示している。本記事では、世界18ヶ国で刊行された本書の内容から、ソーシャルミーティングの有効さを紹介