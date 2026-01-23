忙しい社会人が独学や学び直しを成功させるために、最初にすべきことは「時間の確保」である。『ULTRALEARNING 超・自習法』で著者のスコット・ヤングは、予定をカレンダーに書き込むことは、計画を忘れずに行動する助けになると述べる。本連載では、ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーにもなった本書の「学習メソッド」を紹介していく。（構成：ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）時間がない人こそ「計画」が必要