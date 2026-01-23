Ãæ¹ñ¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¤¬È¯¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¡È±ê¾å¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¸½ÃÏ£±·î24Æü¤ËÏ¢ÇÆ¤ò·ü¤±¤ÆÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÆüÃæ·èÀï¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢¥É¥ó¡¦¥ë¡¼»á¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ø¥½¡¼¥Õ¡¼¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬É¬¤º¾¡¤Ä¡£ÆüËÜ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤è¤ê¤â³Ú¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÏÉ¬¤º¾¡¤Ä¡£ÆüËÜ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤ò¾ÚÌÀ