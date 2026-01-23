NTTドコモは、映像配信サービス「Lemino」の有料版「Leminoプレミアム」で、「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 149」を独占生配信する。配信日は23日17時55分～。 「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 149」は、メインマッチとして野上昂生選手（大橋）と上村健太選手（緑）の68.8kg契約8回戦が行われる。 またセミファイナルでは、大橋蓮選手（大橋）とサイリビエス