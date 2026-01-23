東海3県は22日夜から断続的に平野部でも雪が降り、名古屋市内でもうっすらと雪が積もりました。日中にかけて雪は止む見込みですが、冬型の気圧配置は続く見通しです。寒波と強い冬型の気圧配置の影響で、東海3県でも雪雲が平野部に流れ込み、22日夜から23日朝にかけて名古屋市内でも雪が降りました。特に岐阜県では一時激しい降雪となり、23日午前6時時点で本巣市と関ヶ原町、それに揖斐川町に大雪警報が出されています。