北海道・旭川東警察署は2026年1月22日、旭川市に住む自称・会社員の男（23）を傷害の疑いで逮捕しました。男は1月22日午前3時ごろ、自宅で、交際している20代女性に対し、髪の毛を掴んで顔面を床に叩きつけるなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。女性は22日午前8時半ごろ、「殴られた」と警察に通報しました。警察によりますと、女性は複数か所に殴られたような痕があり、打撲しているということです。調べに対し