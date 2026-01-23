京王電鉄が公開した新型通勤車両「2000系」京王電鉄は1月31日から新型通勤車両「2000系」の営業運転を始める。10両編成のうち5号車に大型フリースペースを備え、「全ての世代に優しい」車両を目指したという。運転開始を前に、1月17日にメディア向けの試乗会が開催された。これまでの車両とどのように違うのか。バリアフリーの取り組みにも詳しいジャーナリストの田中圭太郎氏が取材した。（田中圭太郎：ジャーナリスト）[JBpress