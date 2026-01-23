今は姿を消した、食堂の思い出。 【プレイリスト】音声で聞く体験談とっさの「声かけ」が、自分の命を救ってくれたのです。 ＜Aさん（埼玉県・20代女性） からのおたより＞ 私が3歳の時の話です。 私は一人っ子で、きょうだいがいません。 小さい頃は歩くのが遅かったし、喉に生まれつきの問題があって喋れませんでした。 母が会計しているうちに...年少で保育園に通っていた頃、幼い私と父母の3人で食堂に行きました。食事のあと