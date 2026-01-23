天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(20日〜25日、東京体育館)6日間にわたる全日本卓球選手権が20日に開幕。一般の部とジュニアの部に出場している張本美和選手は22日すべて勝利し、試合後にコメントしました。一般の部でシードの張本選手は、4回戦から登場し、4-0で勝利。4連覇を目指すジュニア部門では3回戦から登場し、3試合を3試合ストレートで勝利しました。計4試合で1ゲームも渡すことなく勝ちを収めた張本選手は試合