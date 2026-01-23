1月11日の京都競馬で落馬負傷した和田竜二騎手が22日、所属するマネジメント会社「Risy」の公式Xを通じてメッセージを公開し、現役復帰を断念して調教師へ転身することを明らかにした。和田騎手は昨年、2026年度の新規調教師免許試験に合格。今年2月末での引退を予定していたが、落馬負傷により「左手尺骨骨折」と「左足脛骨骨折」が判明し、さらに左膝靭帯の損傷も見つかった。和田騎手はファンへ向けて次のようにメッセー