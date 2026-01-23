強い寒気の影響で、1月24日の明け方から夜のはじめ頃にかけて、三好市や東みよし町の山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となる所がある見込みです。24日の朝6時までの24時間に降る雪の量は、いずれも多い所で平地1センチ、山地5センチと予想されています。その後、25日の朝6時までの24時間では、いずれも多い所で平地3センチ、山地15センチと予想されています。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。また、農作物