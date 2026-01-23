プロ野球・巨人の田中将大投手が22日、ジャイアンツ球場で報道陣の取材に応じ、楽天でチームメートだった則本昂大投手の入団について「まさかという感じでしたね。また、一緒のユニフォームを着て戦うことになるとは想像もしてなかったので、うれしく思います」などと歓迎しました。則本投手は2013年にルーキーとして開幕投手を務め、その年24勝0敗だった田中投手とともに先発の柱として、チームの日本一に貢献しました。巨人への