ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が22日、遊撃のレギュラー争いに打ち勝つと宣言した。福岡県宮若市で行う自主トレを公開。昨季ブレークした野村勇との競争に向け「一回原点に返って（春季キャンプが始まる）2月をスタートしたい。開幕スタメンをショートとして取りにいきたい」と勝負の17年目へ覚悟を示した。昨季はふくらはぎなどのけがが相次ぎ、出場46試合にとどまった。その穴を埋めるように野村が台頭した。昨季通算1