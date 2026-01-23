日本保守党が次期衆院選大分3区の公認候補として発表した、新人で会社経営の岩永京子氏（64）が22日、県庁で記者会見した。同じ3区の自民現職、岩屋毅氏（68）の元後援会長の長女。岩屋氏が外相時代に行った中国人向けビザ緩和などを批判し、「岩屋毅という政治家を止める」と対抗心をあらわにした。ストリートダンサーとして日米で活躍。外国人受け入れについて「独自の文化が根付く日本では、労働力としてはこれ以上必要ない