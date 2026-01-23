大分県日田市中津江村の地底博物館「鯛生金山」は23日から、来場者の砂金採り体験の一般料金を現行830円から千円に値上げする。不安定な国際情勢などに伴う金の価格高騰を受け、施設を所有する市が条例を改正し、運営側は170円のアップを決めた。鯛生金山は「値上げは心苦しいが理解してほしい。来場者の満足度の維持に努めたい」と話す。鯛生金山は、指定管理者の一般財団法人・中津江村地球財団が運営。砂金採り体験は、坑道