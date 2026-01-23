強い寒気の流れ込みで大分県内は22日、厳しい寒さとなった。大分地方気象台によると、寒気の影響は続き、24日まで冷え込むという。22日朝にかけての最低気温は玖珠町で氷点下5.7度、由布市で同4.4度、日田市で同2.0度を観測した。九重町の牧ノ戸峠付近では、白銀の世界が広がった。木々についた霧氷が花が咲いたように山を彩り、その中を登山客が進んでいた。（菊地俊哉）