公明党県本部は22日、衆院選熊本1区から中道改革連合（中道）公認で立候補を予定している新人の鎌田聡氏（61）の当選に向けて立憲民主党県連と連携して取り組むことを、鎌田氏と同県連役員に伝えた。九州比例でも中道の比較第1党を目指す。県本部の城下広作代表は「選挙戦で中道の綱領に基づいた訴えをすることを確認した。全力で支援する」と強調。鎌田氏は「大変力強い。政治を変える大きなチャンスであり、スクラムを組んで