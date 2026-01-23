次期衆院選に向けて熊本2区の参政党新人の前田智徳氏（47）が22日、熊本市で記者会見し、立候補することを正式表明した。前田氏は「（期間限定や食料品に限らず）一律での消費税減税や農林水産業の振興、戦後教育の見直しを訴えたい」と語った。出馬理由について「日本の伝統的な価値観を守りたい。党勢拡大することが国益になる」と語った。一律での消費減税を求める理由については「事業者の大半を占める中小事業者にとって